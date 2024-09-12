Министр обороны Канады усомнился в возможности создания аналога НАТО в Азии

Идея создания "азиатского НАТО" под руководством США в Индо-Тихоокеанском регионе сомнительна, поскольку интересы стран региона различны.

Идея создания "азиатского НАТО" под руководством США в Индо-Тихоокеанском регионе сомнительна, поскольку интересы стран региона различны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью агентству Bloomberg заявил министр обороны Канады Уильям Блэр.

"Я считаю, что в Индо-Тихоокеанском регионе возникают различные прецеденты, отражающие стратегическое соперничество. Он может принять иную форму, чем та, которую мы видим в НАТО", - отметил Блэр.

Министр также подчеркнул, что идея "азиатского НАТО" сомнительна, поскольку "любой военный альянс под руководством США в [Индо-Тихоокеанском] регионе будет выглядеть иначе из-за существующих там различных стратегических интересов".

Блэр также назвал рост оборонных возможностей КНР "самым быстрым наращиванием военной мощи" какого-либо государства за последние десятилетия, добавив, что Пекин якобы хочет "перестроить международную систему в соответствии с собственными целями".