Министр обороны Канады усомнился в возможности создания аналога НАТО в Азии

Идея создания "азиатского НАТО" под руководством США в Индо-Тихоокеанском регионе сомнительна, поскольку интересы стран региона различны.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью агентству Bloomberg заявил министр обороны Канады Уильям Блэр.
"Я считаю, что в Индо-Тихоокеанском регионе возникают различные прецеденты, отражающие стратегическое соперничество. Он может принять иную форму, чем та, которую мы видим в НАТО", - отметил Блэр.
Министр также подчеркнул, что идея "азиатского НАТО" сомнительна, поскольку "любой военный альянс под руководством США в [Индо-Тихоокеанском] регионе будет выглядеть иначе из-за существующих там различных стратегических интересов".
Блэр также назвал рост оборонных возможностей КНР "самым быстрым наращиванием военной мощи" какого-либо государства за последние десятилетия, добавив, что Пекин якобы хочет "перестроить международную систему в соответствии с собственными целями".