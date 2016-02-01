 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Министр обороны Грузии посетит Армению

    Cтороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели направится cегодня с официальным визитом в Армению. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, в рамках двухдневного визита Тинатин Хидашели встретится с президентом Армении Сержем Саргсяном, премьер-министром Овиком Абраамяном, министром обороны Сейраном Оганяном, министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном и председателем Национального собрания Галустом Саакяном.

    В рамках официального визита стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и планы на будущее.

    Визит завершится 2 февраля. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi