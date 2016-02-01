​Министр обороны Грузии посетит Армению

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели направится cегодня с официальным визитом в Армению. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, в рамках двухдневного визита Тинатин Хидашели встретится с президентом Армении Сержем Саргсяном, премьер-министром Овиком Абраамяном, министром обороны Сейраном Оганяном, министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном и председателем Национального собрания Галустом Саакяном.

В рамках официального визита стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и планы на будущее.

Визит завершится 2 февраля.