​Министр обороны Грузии посетит США

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Глава министерства обороны Грузии Тинатин Хидашели 15 августа отправится с официальным визитом в США, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

В США запланированы встречи Хидашели с американским коллегой Эштоном Картером, а также встречи в Белом доме, в Госдепартаменте, с американскими журналистами и с неправительственными организациями.

"Наша главная повестка дня известна. С одной стороны, она направлена на еще большее усиление грузино-американских отношений, с другой стороны — на завоевание поддержки американской стороны на министериале НАТО и на запланированном саммите НАТО в Варшаве", — заявила Т. Хидашели.