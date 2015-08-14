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    ​Министр обороны Грузии посетит США

    Запланированы встречи в министерстве обороне, Белом Доме, Госдепартаменте США

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/  Глава министерства обороны Грузии Тинатин Хидашели 15 августа отправится с официальным визитом в США, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ. 

    В США запланированы встречи Хидашели с американским коллегой Эштоном Картером, а также встречи в Белом доме, в Госдепартаменте, с американскими журналистами и с неправительственными организациями.

    "Наша главная повестка дня известна. С одной стороны, она направлена на еще большее усиление грузино-американских отношений, с другой стороны — на завоевание поддержки американской стороны на министериале НАТО и на запланированном саммите НАТО в Варшаве", — заявила Т. Хидашели.

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