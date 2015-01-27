 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр обороны Армении: После потери вертолета ряд армянских военнослужащих отправлены в отставку

    В связи со сбитым 12 ноября армянским вертолетом в Армении проведено служебное расследование

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ По итогам служебного расследования, назначенного в связи cо сбитым   12 ноября армянским вертолетом на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск, соответствующим лицам было вынесено взыскание, а некоторые были освобождены от должностей. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом на ежегодной пресс-конференции заявил министр обороны Армении Сейран Оганян.

    Он отметил, что в связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело, которое находится в процессе. 

    Напомним, что согласно информации министерства обороны Азербайджана, 12 ноября прошлого года в 1700 метрах к северо-востоку от села Кенгерли Агдамского района, принадлежащий Вооруженным силам Республики Армения вертолет Ми-24, выйдя на боевой курс, атаковал позиции ВС Азербайджана. Ответным огнем вертолет был уничтожен.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi