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    Министр обороны Армении посетит Иран

    Визит Саркисяна в Тегеран состоится 30 января

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Министр обороны Армении Виген Саркисян посетит Иран.

    Как передает Report, об этом сообщает ИРНА со ссылкой на информированный источник.

    В рамках визита состоятся переговоры глав оборонных ведомств двух стран. По данным источника, визит Саркисяна в Тегеран состоится 30 января.

    «Основная цель визита Саркисяна – продолжение оборонных консультаций между Ираном и Арменией. На повестке дня также укрепление двусторонних и региональных связей между Тегераном и Ереваном»,- сообщил источник.

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