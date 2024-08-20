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Министр обороны Армении оштрафован за финансовые нарушения в партии Пашиняна

Министр обороны Армении оштрафован за финансовые нарушения в партии Пашиняна Министр обороны Армении Сурен Папикян оштрафован за нарушения, допущенные в бытность его председателем правления партии "Гражданский договор".
В регионе
20 августа 2024 г. 20:49
Министр обороны Армении оштрафован за финансовые нарушения в партии Пашиняна

Министр обороны Армении Сурен Папикян оштрафован за нарушения, допущенные в бытность его председателем правления партии "Гражданский договор".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает Государственная комиссия по предупреждению коррупции Армении.

Отмечается, что в 2022 году Папикян санкционировал оплату расходов на сумму примерно в 11,4 млн драмов (около 30 тыс. долларов) наличными, нарушая закон "О политических партиях", по которому последние должны проводить все расходы безналично.

Для выяснения обстоятельств расходов в апреле комиссия обратилась в партию "Гражданский договор", которая представила все выписки со своих банковских счетов за 2022 год. Выяснилось, что партия обналичивала часть своих средств через банкоматы, но не уточнила на что была потрачена указанная выше сумма.

Согласно информации, Папикян не явился для разъяснений в рамках разбирательства по приглашению Госкомиссии.

В результате 16 августа решение было вынесено в его отсутствие.

Папикян возглавлял правление партии до октября 2022 года, когда его сменил премьер-министр Никол Пашинян.

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