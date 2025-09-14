Министр обороны Армении находится с рабочим визитом в Китае

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3 Другие страны

Более 300 тыс. палестинцев покинули город Газа после приказа ЦАХАЛ об эвакуации Другие страны

На территории детской больницы в Сумгайыте обнаружен мертвый человеческий плод Происшествия

Президент Азербайджана: Масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в мире Внутренняя политика

Президент Ильхам Алиев: История последних пяти лет – это история Победы Внутренняя политика

В ДР Конго за два дня при крушении судов утонули почти 200 человек Другие страны

Президент: Мы доказали всему миру, что мы сильный, волевой народ Внутренняя политика

Вице-президент АФФА назначена представителем УЕФА в матче I тура Лиги чемпионов Футбол