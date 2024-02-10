Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в интервью восточноевропейскому бюро Report рассказал об инновациях в военной промышленности страны и новых вооружениях. Представляем читателям данное интервью.
- В последнее время мы часто слышим об усилении украинской военной промышленности. Можете рассказать об этом поподробнее?
- Сегодня в Украине оборонно-промышленный комплекс развивается гораздо быстрее других отраслей промышленности. Прежде всего, речь идет о робототехнических комплексах, летательных аппаратах, наземных системах, морских дронах. Все это дает хорошие результаты на фронте. Даже после окончания войны наша страна будет их производить и экспортировать. Появившаяся в Украине во время войны продукция DefenseTech является именно тем элементом, который кардинально меняет ситуацию на поле боя.
- В последнее время мы также слышим об использовании беспилотников украинского производства в военных действиях.
- Действительно, Украина уже разработала технологии, которые позволили произвести более миллиона FPV дронов и сотни тысяч других беспилотников, способных пролететь тысячи километров. Это открывает новые перспективы для военных инноваций и нанесения ранее недоступных ударов. Например, вся продукция, которую мы используем на территории России, производится в Украине. Опыт использования военно-морских беспилотников показывает, что наши технологии позволили сделать Черноморский флот в Крыму неэффективным, вынудив российские корабли направиться в другие порты или "оказаться на дне", где им и место.
- Недавно премьер-министр Великобритании объявил о сотрудничестве с Украиной по производству дронов. Какие еще страны в этом участвуют?
- Сегодня наши производственные возможности значительно превышают финансовые. На более чем 200 предприятиях производим наиболее эффективные модели летающих, наземных и морских дронов. Сегодня существует множество возможностей купить продукцию украинского производства. Поэтому все будет зависеть только об эффективности задач, выполняемых Вооруженными Силами Украины, и стратегии их реализации. У нас уже достаточно производственной мощности. Более 10 стран ведут совместное производство роботизированных систем. Например, запущен завод Baykar по производству систем Bayraktar. Генеральный директор компании Халук Байрактар недавно был в Украине, и мы с ним проверили ход производства. Я рад, что есть возможность создавать и производить современные роботизированные системы в Украине. В настоящее время мы работаем с рядом стран и продолжим выпускать подобные системы в различных конфигурациях.
- На фоне сокращения помощи извне какой сегмент "оборонки" может усилить Украина, исходя из ее потенциала времен бывшего СССР?
- Наша основная философия заключается в том, что роботизированные системы на поле боя позволяют нам уводить наших солдат с линии фронта. Это спасает жизни военных, которые является основной ценностью. Поэтому роботизированные системы играют особо важную роль. Ключевые инновационные решения также основываются на этой философии. На примере морских беспилотников могу сказать, что мы вывели их боевые корабли из наших вод без каких-либо потерь личного состава.
- На протяжении всей войны имелись сложности с укрытиями от массовых авиаударов, в последнее время мы слышим, что в Украине предпринимаются серьезные шаги для решения данной проблемы. Каковы результаты?
- Сегодня в Украине более 60 000 приютов и убежищ. За последний год нам удалось привести в надлежащее состояние только 7 000 из них. Вопрос настолько актуален, что решением нашего президента - Верховного Главнокомандующего - координация и контроль работы убежищ возложены на управляемое мной министерство. Мой заместитель Тимур Фирудинович Ткаченко неустанно работает в данном направлении. Он умеет налаживать отношения с местными властями, поэтому я уверен, что в ближайшем будущем приюты будут приведены в надлежащее состояние.