Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя

17:44

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в интервью восточноевропейскому бюро Report рассказал об инновациях в военной промышленности страны и новых вооружениях. Представляем читателям данное интервью.

- В последнее время мы часто слышим об усилении украинской военной промышленности. Можете рассказать об этом поподробнее?

- Сегодня в Украине оборонно-промышленный комплекс развивается гораздо быстрее других отраслей промышленности. Прежде всего, речь идет о робототехнических комплексах, летательных аппаратах, наземных системах, морских дронах. Все это дает хорошие результаты на фронте. Даже после окончания войны наша страна будет их производить и экспортировать. Появившаяся в Украине во время войны продукция DefenseTech является именно тем элементом, который кардинально меняет ситуацию на поле боя.

- В последнее время мы также слышим об использовании беспилотников украинского производства в военных действиях.

- Действительно, Украина уже разработала технологии, которые позволили произвести более миллиона FPV дронов и сотни тысяч других беспилотников, способных пролететь тысячи километров. Это открывает новые перспективы для военных инноваций и нанесения ранее недоступных ударов. Например, вся продукция, которую мы используем на территории России, производится в Украине. Опыт использования военно-морских беспилотников показывает, что наши технологии позволили сделать Черноморский флот в Крыму неэффективным, вынудив российские корабли направиться в другие порты или "оказаться на дне", где им и место.

- Недавно премьер-министр Великобритании объявил о сотрудничестве с Украиной по производству дронов. Какие еще страны в этом участвуют?

- Сегодня наши производственные возможности значительно превышают финансовые. На более чем 200 предприятиях производим наиболее эффективные модели летающих, наземных и морских дронов. Сегодня существует множество возможностей купить продукцию украинского производства. Поэтому все будет зависеть только об эффективности задач, выполняемых Вооруженными Силами Украины, и стратегии их реализации. У нас уже достаточно производственной мощности. Более 10 стран ведут совместное производство роботизированных систем. Например, запущен завод Baykar по производству систем Bayraktar. Генеральный директор компании Халук Байрактар ​​недавно был в Украине, и мы с ним проверили ход производства. Я рад, что есть возможность создавать и производить современные роботизированные системы в Украине. В настоящее время мы работаем с рядом стран и продолжим выпускать подобные системы в различных конфигурациях.

- На фоне сокращения помощи извне какой сегмент "оборонки" может усилить Украина, исходя из ее потенциала времен бывшего СССР?

- Наша основная философия заключается в том, что роботизированные системы на поле боя позволяют нам уводить наших солдат с линии фронта. Это спасает жизни военных, которые является основной ценностью. Поэтому роботизированные системы играют особо важную ​​роль. Ключевые инновационные решения также основываются на этой философии. На примере морских беспилотников могу сказать, что мы вывели их боевые корабли из наших вод без каких-либо потерь личного состава.

- На протяжении всей войны имелись сложности с укрытиями от массовых авиаударов, в последнее время мы слышим, что в Украине предпринимаются серьезные шаги для решения данной проблемы. Каковы результаты?

- Сегодня в Украине более 60 000 приютов и убежищ. За последний год нам удалось привести в надлежащее состояние только 7 000 из них. Вопрос настолько актуален, что решением нашего президента - Верховного Главнокомандующего - координация и контроль работы убежищ возложены на управляемое мной министерство. Мой заместитель Тимур Фирудинович Ткаченко неустанно работает в данном направлении. Он умеет налаживать отношения с местными властями, поэтому я уверен, что в ближайшем будущем приюты будут приведены в надлежащее состояние.