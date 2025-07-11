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Министр: Необходимо возобновить железнодорожные пассажироперевозки между Азербайджаном и Грузией

Министр: Необходимо возобновить железнодорожные пассажироперевозки между Азербайджаном и Грузией Необходимо возобновить пассажироперевозки по железной дороге между Азербайджаном и Грузией.
В регионе
11 июля 2025 г. 20:03
Министр: Необходимо возобновить железнодорожные пассажироперевозки между Азербайджаном и Грузией

Необходимо возобновить пассажироперевозки по железной дороге между Азербайджаном и Грузией.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на встрече с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым в Баку заявила министра экономики и устойчивого развития страны Мариам Квривишвили.

Министр отметила, что эта инициатива внесет серьезный вклад не только в транспортный сектор, но и в целом в укрепление экономических и туристических связей между Грузией и Азербайджаном: "Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами и дружественными странами. Мы придаем особое значение развитию сотрудничества в транспортной сфере".

М. Квривашвили также рассказала о работе, проводимой Грузией по модернизации транспортной инфраструктуры и созданию институционально-правовой среды в соответствии с международной практикой: "Грузия успешно продолжает интеграцию в региональные и международные транспортные рынки и укрепляет свою роль в глобальной логистической сети".

Министр затронула и ряд стратегических проектов, реализуемых в Грузии. Среди них - расширение железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс, глубоководный порт Анаклия, завершение которого планируется в 2028-2029 годах, а также новый международный аэропорт Тбилиси.

Стороны также обсудили углубление сотрудничества в сфере связи, инноваций и информационных технологий, реализацию совместных инициатив и продвижение инновационного потенциала региона на международных платформах.

Грузинскую сторону на встрече представляли заместители министра экономики Гурам Гурамиришвили и Геннадий Арвеладзе, а также посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazir: “Azərbaycan və Gürcüstan arasında dəmir yolu ilə sərnişin daşımalarının başlanması vacibdir”

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