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    Министр культуры и туризма Турции находится с визитом в Израиле

    Он является первым официальным представителем государства, посетившим Израиль за последние 7 лет

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Турции Наби Авджи находится с официальным визитом в Израиле.

    Как сообщает Report со ссылкой на Kanal A Haber, 7-8 февраля министр проведет в Тель-Авиве ряд официальных встреч.

    Отмечается о его встрече с министром туризма Израиля Яривом Левином.

    Наби Авджи принял участие на проходящей в Тель-Авиве выставке туризма Средиземного моря.

    Он также примет участие в открытии организованной Культурным центром Тель-Авива и агентством Anadolu выставки под названием "Турецко-израильские связи: выставка фотографа".

    Напомним, что представители Израиля и Турции подписали соглашение о нормализации отношений в июне прошлого года. Согласно договору, Израиль выплатил Турции 20 млн долларов компенсации за инцидент с паромом Mavi Marmara в 2010 году, который и стал причиной ухудшения отношений между странами. В прошлом году обе страны восстановили дипломатические отношения на уровне послов.

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