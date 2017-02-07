Министр культуры и туризма Турции находится с визитом в Израиле

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Турции Наби Авджи находится с официальным визитом в Израиле.

Как сообщает Report со ссылкой на Kanal A Haber, 7-8 февраля министр проведет в Тель-Авиве ряд официальных встреч.

Отмечается о его встрече с министром туризма Израиля Яривом Левином.

Наби Авджи принял участие на проходящей в Тель-Авиве выставке туризма Средиземного моря.

Он также примет участие в открытии организованной Культурным центром Тель-Авива и агентством Anadolu выставки под названием "Турецко-израильские связи: выставка фотографа".

Напомним, что представители Израиля и Турции подписали соглашение о нормализации отношений в июне прошлого года. Согласно договору, Израиль выплатил Турции 20 млн долларов компенсации за инцидент с паромом Mavi Marmara в 2010 году, который и стал причиной ухудшения отношений между странами. В прошлом году обе страны восстановили дипломатические отношения на уровне послов.