Министр: Иран готов вести переговоры о вступлении в ВТО

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Иран готов вести переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление министра промышленности страны Мохаммеда Резы Нематзаде (Mohammad Reza Nematzadeh) на встрече министров торговли в Найроби.

"Теперь, после того, как годы интенсивных переговоров прояснили все недопонимания в отношении ядерной деятельности Ирана, мы предпринимаем следующий шаг в сторону более глубокой интеграции в мировую экономику", — цитирует агентство слова министра.

Как отмечает агентство, экономика Ирана — крупнейшая среди стран, которые еще не являются членами ВТО, информирует "Report" со ссылкой на РИА "Новости".