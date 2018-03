Министр Грузии прокомментировал инцидент в ходе матча "Габала"-"Динамо"

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ "Конечно, это неприятный инцидент. Больше всего жаль, что провокации часто исходят отсюда. Во всяком случае, этому инциденту, насколько мне известно, предшествовал инцидент, который произошел в Грузии и это был не первый случай. Поэтому, думаю, все службы, в чьи обязанности это входит, должны предпринять жесточайшие меры, поскольку все это явно пахнет провокацией".

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр охраны природной среды Гигла Агулашвили, комментируя инцидент в ходе матча "Габала"-"Динамо" 9 июня в рамках первого квалификационного этапа розыгрыша Лиги Европы.

По его словам, эти провокационные действия имели далекоидущие планы, что соответствующие службы не должны допустить и принять кетские меры против провокаторов.

2 июня во время игры "Габала"-"Динамо" грузинские болельщики вывесили плакаты "Мы помним Закатала, Кахи, 1921", а после матча растоптали азербайджанский флаг. Также имело место физическое столкновение болельщиков. Грузинские болельщики оправдывались тем, что у азербайджанских болельщиков был флаг организации "Серые волки", которые они считают террористической. Позже премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил обеспокоенность этим фактом и подчеркнул недопустимость подобных инцидентов в свете стратегического партнерства Грузия-Азербайджан. Премьер отметил, что государство никому не даст права на подобные провокационные действия, направленные против отношений двух стран.

На вчерашнем матче азербайджанские болельщики вывесили баннеры на английском и азербайджанском языке с надписями "Burchali is ancient Azerbaijan land" ("Борчало - древнейшая азербайджанская земля) "Sarvan no Marneuli", "Bostandere No Rustavi" и "Choruk Gemerli! No Bolnisi!". Следует отметить, что полиция отняла у болельщиков эти плакаты, однако позже вновь появились подобные вывески.