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Министр финансов Турции заявил об уходе в отставку

Министр финансов Турции заявил об уходе в отставку Турецкий министр финансов и казначейства Берат Албайрак заявил в воскресенье, что уходит в отставку по состоянию здоровья
В регионе
8 ноября 2020 г. 21:22
Министр финансов Турции заявил об уходе в отставку
Берат Албайрак

Турецкий министр финансов и казначейства Берат Албайрак заявил в воскресенье, что уходит в отставку по состоянию здоровья.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Я принял решение после пяти лет работы не продолжать деятельность в качестве министра в связи с причинами, связанными со здоровьем", - написал Албайрак на своей странице в Instagram.

С 2015 по 2018 год Берат Албайрак занимал должность министра природных ресурсов и энергетики Турции, а в 2018 году возглавил министерство финансов и казначейства.

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