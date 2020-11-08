Министр финансов Турции заявил об уходе в отставку

Турецкий министр финансов и казначейства Берат Албайрак заявил в воскресенье, что уходит в отставку по состоянию здоровья

Турецкий министр финансов и казначейства Берат Албайрак заявил в воскресенье, что уходит в отставку по состоянию здоровья.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Я принял решение после пяти лет работы не продолжать деятельность в качестве министра в связи с причинами, связанными со здоровьем", - написал Албайрак на своей странице в Instagram.

С 2015 по 2018 год Берат Албайрак занимал должность министра природных ресурсов и энергетики Турции, а в 2018 году возглавил министерство финансов и казначейства.