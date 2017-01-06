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    Министр энергетики и природных ресурсов Турции: Со стороны США совершено кибернападение на нашу энергосистему

    Берат Албайрак: С этой точки зрения мы должны быть осмотрительны

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ 5 января на турецкую энергосистему в основном было совершено кибернападение из США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак.

    "Большая часть потребности Стамбула в электроэнергии возмещается за счет Анатолии. Впервые за историю в Сакарьи вышли из строя 7 ЛЭП. Рухнули 38 электрических столбов, оторвались верхушки более 250 столбов. Скорость ветра составила 70 км/ч, что дает основание сказать, что произошло стихийное бедствие. Ветер также привел к серьезным последствиям.

    Вчера было совершено кибернападение со стороны США. Мы должны быть осмотрительны. Однако, серьезного риска с точки зрения выработки электроэнергии нет", - подчеркнул министр. 

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