Министр экономики Армении: Не исключаем турецких инвестиций в случае нормализации

Армения не против турецких инвестиций в случае нормализации отношений и открытия границы между двумя странами.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом министр экономики Армении Геворг Папоян заявил во время брифинга в парламенте.

Он напомнил, что начиная с 2012 года на армянском рынке работают несколько турецких компаний, в том числе бренды одежды.

"Я приветствую эти инвестиции. Устойчивый мир между соседними странами невозможен без финансовых инвестиций. Если мы действительно хотим стабильного мира в регионе, необходимо подкреплять его экономическим развитием", - сказал Папоян.

По его словам, мир без экономических связей - лишь временная передышка. С этой точки зрения вполне естественно, что после установления мира и открытия границ в Армению могут прийти иностранные инвестиции, в том числе и из Турции. Армянские предприниматели, в свою очередь, также смогут осуществлять вложения в соседних странах, говорит министр.

"Если кто-то думает, что без экономического взаимодействия можно построить жизнеспособное государство - это глубокое заблуждение", - подчеркнул он.

Папоян также опроверг слухи о том, что "маршрут Трампа" через армянский Сюник будет реализован на турецкие деньги. В данном случае речь идет полностью о сотрудничестве с США.