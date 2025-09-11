Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Министр: Армения заинтересована в поставках сжиженного газа из Ирана

    В регионе
    • 11 сентября, 2025
    • 11:40
    Армения заинтересована в поставках качественного и доступного по цене сжиженного газа из Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян в ходе встречи с замминистра нефти Ирана Мохаммадом Садегом Азимифаром.

    "Сжиженный газ может стать основой для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, одновременно укрепляя энергетическую безопасность страны", - сказал Папоян.

    Стороны на встрече также отметили перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе расширение торговли нефтью и нефтепродуктами, развитие инфраструктуры поставок сжиженного и природного газа, совместные инвестиции в энергетическую сферу, эффективное использование региональных транспортно-логистических узлов.

    Параллельно МИД Армении и Ирана провели 13-е консульские консультации и подписали меморандум, направленный на защиту прав граждан и юридических лиц двух стран. Делегации во главе с генеральным секретарем МИД Армении Давидом Карапетяном и замминистра иностранных дел Ирана Вахидом Джалалзаде отметили необходимость углубления сотрудничества в судебно-правовой, торгово-экономической и научно-образовательной сферах.

