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    Минфин РФ: Рост экономики России по итогам 2017 года составит 1,8-2%

    В середине декабря Банк России оценил темпы роста экономики по итогам года в 1,7-2,2%

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Экономический рост в России по итогам 2017 года составит от 1,8% до 2%.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

    "В этом году мы ожидаем от 1,8% до 2% темпы экономического роста", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", фрагмент которого вышел в эфир в воскресенье.

    В середине декабря Банк России оценил темпы роста экономики по итогам года в 1,7-2,2%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила журналистам, что прогноз "ближе к нижней границе сейчас". В 2018 году в ЦБ ожидают роста российской экономики в диапазоне 1,5-2%.

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