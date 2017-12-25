Минфин РФ: Рост экономики России по итогам 2017 года составит 1,8-2%

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Экономический рост в России по итогам 2017 года составит от 1,8% до 2%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"В этом году мы ожидаем от 1,8% до 2% темпы экономического роста", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", фрагмент которого вышел в эфир в воскресенье.

В середине декабря Банк России оценил темпы роста экономики по итогам года в 1,7-2,2%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила журналистам, что прогноз "ближе к нижней границе сейчас". В 2018 году в ЦБ ожидают роста российской экономики в диапазоне 1,5-2%.