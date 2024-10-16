Минфин Грузии: Приостановка финансирования США и ЕС не отразится на госбюджете

Бюджет Грузии покроет все необходимые нужды ведомств, и решения США и ЕС не отразились на бюджете страны.
Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе в парламенте.
"ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало", - сказал он.