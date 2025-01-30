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Минэнерго Турции: Первый реактор АЭС "Аккую" планируется запустить в 2025 году

Минэнерго Турции: Первый реактор АЭС "Аккую" планируется запустить в 2025 году Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар подтвердил планы властей страны ввести в эксплуатацию первый реактор АЭС "Аккую" в 2025 году.
В регионе
30 января 2025 г. 18:11
Минэнерго Турции: Первый реактор АЭС Аккую планируется запустить в 2025 году

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар подтвердил планы властей страны ввести в эксплуатацию первый реактор АЭС "Аккую" в 2025 году.

Как передает Report, его высказывания приводит телеканал CNN Türk.

"Мы ставим целью запуск в этом году первого реактора АЭС "Аккую". Мы хотим начать производство электроэнергии в этом году, даже если это будет производство в тестовом режиме. Начало выработки электроэнергии на первом реакторе является очень важным. Я надеюсь, что это станет историческим моментом для Турции", - сказал турецкий министр.

Байрактар также сообщил, что из-за проблем с оборудованием для АЭС "Аккую" по вине немецкой компании Siemens возникли задержки в реализации проекта.

"Проблема в "Аккую" решается с помощью китайского оборудования, но это стоило нам задержки почти на полтора года. Поэтому сейчас мы наблюдаем последствия", - отметил он.

Напомним, что АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции, которую строит российская ГК "Росатом". Проект "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого составит 1 200 МВт. По условиям межправительственного соглашения ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС должен состояться в течение семи лет после получения всех разрешений. С учетом получения лицензии на строительство первого энергоблока в 2018 году этот срок приходится на 2025 год.

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Версия на английском языке Turkish Energy Ministry: Akkuyu NPP's first reactor set for 2025 launch
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Energetika Nazirliyi: "Akkuyu" AES-in birinci reaktorunun bu il işə salınması planlaşdırılır

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