Минэнерго Турции: Первый реактор АЭС "Аккую" планируется запустить в 2025 году

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар подтвердил планы властей страны ввести в эксплуатацию первый реактор АЭС "Аккую" в 2025 году.

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар подтвердил планы властей страны ввести в эксплуатацию первый реактор АЭС "Аккую" в 2025 году.

Как передает Report, его высказывания приводит телеканал CNN Türk.

"Мы ставим целью запуск в этом году первого реактора АЭС "Аккую". Мы хотим начать производство электроэнергии в этом году, даже если это будет производство в тестовом режиме. Начало выработки электроэнергии на первом реакторе является очень важным. Я надеюсь, что это станет историческим моментом для Турции", - сказал турецкий министр.

Байрактар также сообщил, что из-за проблем с оборудованием для АЭС "Аккую" по вине немецкой компании Siemens возникли задержки в реализации проекта.

"Проблема в "Аккую" решается с помощью китайского оборудования, но это стоило нам задержки почти на полтора года. Поэтому сейчас мы наблюдаем последствия", - отметил он.

Напомним, что АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции, которую строит российская ГК "Росатом". Проект "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого составит 1 200 МВт. По условиям межправительственного соглашения ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС должен состояться в течение семи лет после получения всех разрешений. С учетом получения лицензии на строительство первого энергоблока в 2018 году этот срок приходится на 2025 год.