Минэнерго: Казахстан подтверждает свою приверженность соглашению ОПЕК+

Минэнерго Казахстана высоко ценит сотрудничество

Минэнерго Казахстана высоко ценит сотрудничество с партнерами в рамках соглашения ОПЕК+ и считает этот формат важным инструментом для обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка.

Об этом казахстанскому бюро Report заявили в ведомстве в ответ на запрос о публикациях в западных СМИ.

Зарубежные СМИ в последнее дни публиковали материалы о возможных последствиях для РК за превышение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ вплоть до исключения из соглашения.

Энерговедомство Казахстана прокомментировало сообщения, интерпретирующие "возможную корректировку уровня добычи нефти в стране как результат внешнего давления".

"Министерство категорически опровергает подобные заявления. Республика Казахстан подтверждает свою приверженность соглашению ОПЕК+ и будет продолжать выполнять все принятые обязательства", - заявили Report в ведомстве.