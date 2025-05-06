О нас

Минэнерго: Казахстан подтверждает свою приверженность соглашению ОПЕК+

Минэнерго: Казахстан подтверждает свою приверженность соглашению ОПЕК+ Минэнерго Казахстана высоко ценит сотрудничество
В регионе
6 мая 2025 г. 20:27
Минэнерго: Казахстан подтверждает свою приверженность соглашению ОПЕК+

Минэнерго Казахстана высоко ценит сотрудничество с партнерами в рамках соглашения ОПЕК+ и считает этот формат важным инструментом для обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка.

Об этом казахстанскому бюро Report заявили в ведомстве в ответ на запрос о публикациях в западных СМИ.

Зарубежные СМИ в последнее дни публиковали материалы о возможных последствиях для РК за превышение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ вплоть до исключения из соглашения.

Энерговедомство Казахстана прокомментировало сообщения, интерпретирующие "возможную корректировку уровня добычи нефти в стране как результат внешнего давления".

"Министерство категорически опровергает подобные заявления. Республика Казахстан подтверждает свою приверженность соглашению ОПЕК+ и будет продолжать выполнять все принятые обязательства", - заявили Report в ведомстве.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Захарова: Заявления Симоняна о гибридной войне - это виток агрессивной лексики, вызывающий недоумение
ВидеоЗахарова: Заявления Симоняна о "гибридной войне" - это виток агрессивной лексики, вызывающий недоумение
6 мая 2025 г. 19:20
Путин поговорил по телефону с Нетаньяху
Путин поговорил по телефону с Нетаньяху
6 мая 2025 г. 18:48
Кобахидзе назван кандидатом на пост председателя правящей партии Грузии
Кобахидзе назван кандидатом на пост председателя правящей партии Грузии
6 мая 2025 г. 17:47
Ушаков: На параде Победы в Москве ожидается присутствие лидеров почти 30 стран мира
Ушаков: На параде Победы в Москве ожидается присутствие лидеров почти 30 стран мира
6 мая 2025 г. 17:08
РФ и Украина провели обмен пленными по формуле 205 на 205
РФ и Украина провели обмен пленными по формуле 205 на 205
6 мая 2025 г. 15:54
Иран и США 11 мая проведут новый раунд переговоров по ядерной сделке
Иран и США 11 мая проведут новый раунд переговоров по ядерной сделке
6 мая 2025 г. 15:28
В I квартале 2025 года Турция приняла 8,5 млн туристов
В I квартале 2025 года Турция приняла 8,5 млн туристов
6 мая 2025 г. 15:10
Путин и Пезешкиан обсудили международные и региональные вопросы
Путин и Пезешкиан обсудили международные и региональные вопросы
6 мая 2025 г. 14:26
Хакан Фидан примет участие в неформальной встрече глав МИД ЕС
Хакан Фидан примет участие в неформальной встрече глав МИД ЕС
6 мая 2025 г. 14:18
В Армении 36,4% граждан поддержали проведение новых выборов в парламент
В Армении 36,4% граждан поддержали проведение новых выборов в парламент
6 мая 2025 г. 14:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi