    В регионе
    • 24 сентября, 2025
    • 18:37
    Минэнергетики: Отгрузка казахстанской нефти через КТК осуществляется в штатном режиме

    Транспортировка и отгрузка казахстанской нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) осуществляются в штатном режиме.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Казахстана.

    "Прием нефти от грузоотправителей на казахстанском участке трубопровода ведется без ограничений. Министерство находится на связи с акционерами консорциума для получения оперативной информации. Ситуация находится на постоянном контроле", - отметили в ведомстве.

