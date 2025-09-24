Минэнергетики: Отгрузка казахстанской нефти через КТК осуществляется в штатном режиме
В регионе
- 24 сентября, 2025
- 18:37
Транспортировка и отгрузка казахстанской нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) осуществляются в штатном режиме.
Как передает казахстанское бюро Report, об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Казахстана.
"Прием нефти от грузоотправителей на казахстанском участке трубопровода ведется без ограничений. Министерство находится на связи с акционерами консорциума для получения оперативной информации. Ситуация находится на постоянном контроле", - отметили в ведомстве.
Последние новости
19:58
Число пострадавших в Новороссийске из-за атаки дронов ВСУ возросло до 11 - ОБНОВЛЕНО-4В регионе
19:53
Фото
Президенты Турции и Сирии обсудили региональные вопросыВнешняя политика
19:45
Джейхун Байрамов: Азербайджан и Пакистан связывают крепкие дружеские отношения и партнерствоВнешняя политика
19:43
Мухтар Бабаев: COP29 продемонстрировал, что многосторонность способна дать реальные результатыCOP29
19:39
Число пострадавших во время супертайфуна "Рагаса" в Гонконге превысило 100Другие страны
19:31
Али Асадов встретился с председателем парламента СербииВнешняя политика
19:31
Автомобиль Эрдогана в Нью-Йорке задержали из-за проезда кортежа ТрампаВ регионе
19:27
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Болгарии в Нью-ЙоркеВнешняя политика
19:25
Фото