Минэнергетики: Отгрузка казахстанской нефти через КТК осуществляется в штатном режиме

Транспортировка и отгрузка казахстанской нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) осуществляются в штатном режиме.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Казахстана.

"Прием нефти от грузоотправителей на казахстанском участке трубопровода ведется без ограничений. Министерство находится на связи с акционерами консорциума для получения оперативной информации. Ситуация находится на постоянном контроле", - отметили в ведомстве.