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Михаила Саакашвили переводят из тюрьмы в клинику

Михаила Саакашвили переводят из тюрьмы в клинику Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили переводят из тюрьмы в клинику в Тбилиси.
В регионе
12 мая 2022 г. 00:38
Михаила Саакашвили переводят из тюрьмы в клинику

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили переводят из тюрьмы в клинику в Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили местные телеканалы.

По имеющимся данным, экс-главу государства в настоящее время везут на машине скорой помощи из руставской колонии № 12 в частную клинику "Вивамеди" в Тбилиси.

В больнице усилены меры безопасности и полностью освобожден этаж, на котором находится палата экс-президента.

Следует отметить, что нынешнее состояние здоровья Саакашвили оценивается как тяжелое.

Напомним, что политик тайно въехал в Грузию 28 сентября прошлого года и был задержан 1 октября в Тбилиси.

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Версия на азербайджанском языке Mixeil Saakaşvili həbsxanadan klinikaya köçürülür

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