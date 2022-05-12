Михаила Саакашвили переводят из тюрьмы в клинику

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили переводят из тюрьмы в клинику в Тбилиси.

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили переводят из тюрьмы в клинику в Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили местные телеканалы.

По имеющимся данным, экс-главу государства в настоящее время везут на машине скорой помощи из руставской колонии № 12 в частную клинику "Вивамеди" в Тбилиси.

В больнице усилены меры безопасности и полностью освобожден этаж, на котором находится палата экс-президента.

Следует отметить, что нынешнее состояние здоровья Саакашвили оценивается как тяжелое.

Напомним, что политик тайно въехал в Грузию 28 сентября прошлого года и был задержан 1 октября в Тбилиси.