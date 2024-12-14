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Михаил Кавелашвили станет шестым президентом Грузии

Михаил Кавелашвили станет шестым президентом Грузии Михаил Кавелашвили станет шестым президентом Грузии. Он набрал 224 голоса выборщиков из 300.
В регионе
14 декабря 2024 г. 14:53
Михаил Кавелашвили станет шестым президентом Грузии

Михаил Кавелашвили станет шестым президентом Грузии. Он набрал 224 голоса выборщиков из 300.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил ЦИК Грузии.

Голосование проходило с 9:00 до 14:00 по местному времени. Всего в выборах приняли участие 225 членов Избирательной коллегии, недействительным был признан один бюллетень.

Кавелашвили был единственным кандидатом на пост президента Грузии. Его представила правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

Инаугурация Кавелашвили состоится 29 декабря.

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Версия на английском языке Georgian Electoral Assembly elects Mikheil Kavelashvili as President
Версия на азербайджанском языке Mixail Kavelaşvili Gürcüstanın altıncı prezidenti olacaq

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