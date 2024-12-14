Михаил Кавелашвили станет шестым президентом Грузии. Он набрал 224 голоса выборщиков из 300.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил ЦИК Грузии.
Голосование проходило с 9:00 до 14:00 по местному времени. Всего в выборах приняли участие 225 членов Избирательной коллегии, недействительным был признан один бюллетень.
Кавелашвили был единственным кандидатом на пост президента Грузии. Его представила правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".
Инаугурация Кавелашвили состоится 29 декабря.