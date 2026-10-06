Middle East Eye раскрыл детали отправки турецкого военного контингента в Саудовскую Аравию

Турция в ближайшие недели направит в Саудовскую Аравию лишь ограниченное число военнослужащих и военную технику.

Как передает Report, об этом сообщает The Middle East Eye со ссылкой на турецких официальных лиц.

Отмечается, что Турция с 2025 года размещает в Саудовской Аравии технические группы, средства противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьбы в целях защиты критически важной инфраструктуры королевства. Анкара, как ожидается, направит в королевство ограниченный военный контингент в технических целях на основании двустороннего соглашения, подписанного в 2010 году.

Для расширения же военного присутствия требуется согласие турецкого парламента. По данным издания, соответствующий мандат будет утвержден законодательным органом в течение октября, после чего в Саудовскую Аравию могут быть направлены спецназовцы, пилоты и самолеты.

"Мы не планируем отправлять большое число военнослужащих и напрямую вмешиваться в ситуацию в Йемене", - заявил один из высокопоставленных турецких чиновников изданию.

Ранее стало известно, что Пакистан и Турция в рамках Мекканского соглашения направят в Саудовскую Аравию военнослужащих.