​МИД России: Задержанные в Турции россияне отказались от контактов с дипломатами

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Задержанные в Турции по подозрению в причастности к деятельности боевиков террористической группировки "Исламское государство" россияне отказались идти на контакт с сотрудниками российского консульства.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальном сайте министерства иностранных дел России.

"Согласно полученным полицейским протоколам, указанные лица отказались идти на контакт с российскими консульскими сотрудниками", - говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается также, что российские загранучреждения в Турции предпринимают усилия по обеспечению доступа к гражданам страны и выяснению всех деталей произошедшего.