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    ​МИД России: Задержанные в Турции россияне отказались от контактов с дипломатами

    Российские загранучреждения в Турции предпринимают усилия по обеспечению доступа к гражданам страны и выяснению всех деталей произошедшего

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Задержанные в Турции по подозрению в причастности к деятельности боевиков террористической группировки "Исламское государство" россияне отказались идти на контакт с сотрудниками российского консульства. 

    Как сообщает Report, об этом говорится на официальном сайте министерства иностранных дел России.

    "Согласно полученным полицейским протоколам, указанные лица отказались идти на контакт с российскими консульскими сотрудниками", - говорится в тексте официального сообщения.

    Отмечается также, что российские загранучреждения в Турции предпринимают усилия по обеспечению доступа к гражданам страны и выяснению всех деталей произошедшего.

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