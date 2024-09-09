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МИД Украины вызвал временного поверенного Ирана

МИД Украины вызвал временного поверенного Ирана Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Ирана в стране Шахрияра Амузегара.
В регионе
9 сентября 2024 г. 20:22
МИД Украины вызвал временного поверенного Ирана

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Ирана в стране Шахрияра Амузегара.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

"Иранскому дипломату был передан соответствующий комментарий МИД Украины от 7 сентября и в жесткой форме высказано предупреждение о том, что подтверждение факта поставки Ираном баллистического вооружения (России - от ред.) будет иметь разрушительные и непоправимые последствия для украинско-иранских двусторонних отношений", - отметили в ведомстве.

Напомним, по данным издания The Wall Street Journal, Россия получила от Ирана баллистические ракеты малого радиуса действия. Иран в ООН опроверг передачу ракет России. Однако позже иранский депутат Ахмад Бахшаешь Ардестани подтвердил, что Тегеран передал России ракеты. Он отметил, что это была часть бартера. Другая часть сделки - поставка дронов.

Сегодня в ЕС сообщили, что получили разведданные, подтверждающие поставку Ираном баллистических ракет в Россию.

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Версия на английском языке Ukrainian Foreign Ministry summons Iran's Chargé d'Affaires
Версия на азербайджанском языке İranın müvəqqəti işlər vəkili Ukrayna XİN-ə çağırılıb

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