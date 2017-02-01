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    МИД Украины распространил заявление касательно обострения ситуации на Донбассе

    Гуманитарная ситуация в этом районе продолжает ухудшаться

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Украины выразило глубокую обеспокоенность по поводу  обострения ситуации на Донбассе. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Украины, распространенном посольством этой страны в Азербайджане.

    В заявлении отмечается, что в результате массированных обстрелов за последние дни погибли 8 украинских военнослужащих, 26 получили ранения. Также в результате обстрелов жилых районов страдает гражданское население: ранены двое мирных жителей.

    "Полностью обесточенными остаются города Авдеевка и Ясиноватая, без воды, электричества и теплоснабжения находятся всего более 400 000 мирных жителей региона. С учетом осложнения погодных условий и продолжающихся обстрелов боевиков, гуманитарная ситуация в этом районе продолжает ухудшаться", - говорится в заявлении.

    Как отмечает внешнеполитическое ведомство Украины, "такие действия Кремля могут квалифицироваться как военное преступление, грубое нарушение Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, незаконное, беспричинное и широкомасштабное уничтожение имущества, не вызванное военной необходимостью".

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