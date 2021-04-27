О нас
Report Georgia
Аудио новости

МИД Украины объявил персоной нон грата консула России в Одессе

МИД Украины объявил персоной нон грата консула России в Одессе Министерство иностранных дел Украины объявило персоной нон грата российского консула в Одессе и обязало его покинуть страну до 30 апреля
В регионе
27 апреля 2021 г. 15:07
МИД Украины объявил персоной нон грата консула России в Одессе

Министерство иностранных дел Украины объявило персоной нон грата российского консула в Одессе и обязало его покинуть страну до 30 апреля в качестве ответной меры на высылку 26 апреля украинского дипломата из Москвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

МИД Украины "выразил решительный протест" в связи с решением российского дипведомства объявить сотрудника посольства Украины в Москве персоной нон грата. В ведомстве также добавили, что "полностью исключают обвинения в том, что украинский дипломат занимался деятельностью, не совместимой с дипломатическим статусом".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Ukraine expels Russian consul to Odesa
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Odessadakı konsulu “persona-non-qrata” elan edilib

Новости партнеров

Другие новости из категории

В грузинском поселке, где проживают азербайджанцы, проводится спецоперация
В грузинском поселке, где проживают азербайджанцы, проводится спецоперация
27 апреля 2021 г. 15:24
Скончался Черный Абдулла из фильма Белое солнце пустыни
Скончался "Черный Абдулла" из фильма "Белое солнце пустыни"
27 апреля 2021 г. 14:47
Избран новый председатель парламента Грузии
Избран новый председатель парламента Грузии
27 апреля 2021 г. 14:35
Россия и Таджикистан создают единую систему ПВО
Россия и Таджикистан создают единую систему ПВО
27 апреля 2021 г. 14:13
В отношении замглавы Генштаба Армении избрана мера пресечения
В отношении замглавы Генштаба Армении избрана мера пресечения
27 апреля 2021 г. 13:03
Делегация Туркменистана примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета
Делегация Туркменистана примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета
27 апреля 2021 г. 12:41
В Грузии зарегистрировано 1 578 новых случаев заражения коронавирусом
В Грузии зарегистрировано 1 578 новых случаев заражения коронавирусом
27 апреля 2021 г. 11:29
В Грузии начинается регистрация на вакцинацию китайской вакциной
В Грузии начинается регистрация на вакцинацию китайской вакциной
27 апреля 2021 г. 10:16
Чернобыль многое высветил в характере Горбачева: нерешительность, боязнь правды
Чернобыль многое высветил в характере Горбачева: нерешительность, боязнь правды
27 апреля 2021 г. 09:31
Bloomberg: Турция денонсирует оборонный договор с США
Bloomberg: Турция денонсирует оборонный договор с США
27 апреля 2021 г. 05:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi