МИД: Турция сохраняет за собой право реагировать на нарушения воздушного пространства

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ "Турция сохраняет за собой право противодействовать нарушениям своего воздушного пространства".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении официального представителя турецкого МИД Танжу Бильгича.

В документе также утверждается, что за нарушениями стоит Россия.

"Продолжающиеся нарушения турецкого воздушного пространства приведут к конкретным последствиям, полная ответственность за которые ляжет на Российскую Федерацию, о чем было четко заявлено посольству РФ в Анкаре. После нарушения наши военные представители вызвали военного атташе РФ в Анкаре, передали ему информацию о нарушении и сделали соответствующие предупреждения", - сообщил Бильгич.