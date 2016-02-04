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    МИД: Турция сохраняет за собой право реагировать на нарушения воздушного пространства

    После нарушения наши военные представители вызвали военного атташе РФ в Анкаре, передали ему информацию о нарушении

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ "Турция сохраняет за собой право противодействовать нарушениям своего воздушного пространства". 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении официального представителя турецкого МИД Танжу Бильгича. 

    В документе также утверждается, что за нарушениями стоит Россия.

    "Продолжающиеся нарушения турецкого воздушного пространства приведут к конкретным последствиям, полная ответственность за которые ляжет на Российскую Федерацию, о чем было четко заявлено посольству РФ в Анкаре. После нарушения наши военные представители вызвали военного атташе РФ в Анкаре, передали ему информацию о нарушении и сделали соответствующие предупреждения", - сообщил Бильгич.

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