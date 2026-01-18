Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    МИД Турции выступило с заявлением по поводу прекращения огня в Сирии

    В регионе
    • 18 января, 2026
    • 23:49
    МИД Турции выступило с заявлением по поводу прекращения огня в Сирии

    Турция выразила надежду, что режим прекращения огня и соглашение о полной интеграции в Сирии будут эффективно способствовать продвижению усилий по достижению стабильности, основанной на территориальной целостности и единстве страны.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции, посвященном достигнутому в Сирии соглашению о прекращении огня.

    "Мы надеемся, что будущее Сирии - не в терроризме и разделении, а в единстве и интеграции. Рассчитываем, что объявленное сегодня, 18 января, переходным президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом аш-Шараа соглашение о прекращении огня и полной интеграции ускорит и эффективно продвинет усилия по установлению в стране стабильности и безопасности на основе ее территориальной целостности и единства.

    Выражаем надежду, что данное соглашение внесет вклад в безопасность и мир сирийского народа, а также всего региона, прежде всего соседних с Сирией государств. Новый период, начавшийся в Сирии 8 декабря 2024 года и представляющий собой исключительную возможность для выхода страны к процветающему будущему, в настоящее время находится на критическом этапе.

    Понимая реалии на местах, мы надеемся, что все группы и отдельные лица в Сирии в полной мере осознают: будущее страны - не в терроризме и расколе, а в единстве, солидарности и интеграции. Турция продолжит поддерживать усилия сирийского правительства по борьбе с терроризмом и инициативы по восстановлению страны, реализуемые на основе инклюзивного и объединяющего подхода, опирающегося на волю народа", - говорится в заявлении.

