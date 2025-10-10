В Турцию спецрейсом доставлены 94 активиста "Флотилии свободы"

Граждане Турции, находившихся на судах "Флотилии свободы", вернулись на родину спецрейсом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на заявлении МИД Турции.

Согласно информации, спецрейсом в Турцию доставили 94 человека, среди которых 18 граждан Турции. Все они находились на судах на судах "Флотилии свободы", задержанных Израилем.

Другие 74 пассажира – граждане 21 страны. Спецрейс в Стамбуле встречали официальные лица.