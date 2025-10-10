Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    В Турцию спецрейсом доставлены 94 активиста "Флотилии свободы"

    В регионе
    • 10 октября, 2025
    • 19:05
    Граждане Турции, находившихся на судах "Флотилии свободы", вернулись на родину спецрейсом.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на заявлении МИД Турции.

    Согласно информации, спецрейсом в Турцию доставили 94 человека, среди которых 18 граждан Турции. Все они находились на судах на судах "Флотилии свободы", задержанных Израилем.

    Другие 74 пассажира – граждане 21 страны. Спецрейс в Стамбуле встречали официальные лица.

    Türkiyə XİN: "Azadlıq" flotiliyasındakı vətəndaşlar təhlükəsiz şəkildə ölkəyə qayıdıblar

