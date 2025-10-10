В Турцию спецрейсом доставлены 94 активиста "Флотилии свободы"
В регионе
- 10 октября, 2025
- 19:05
Граждане Турции, находившихся на судах "Флотилии свободы", вернулись на родину спецрейсом.
Об этом Report сообщает со ссылкой на заявлении МИД Турции.
Согласно информации, спецрейсом в Турцию доставили 94 человека, среди которых 18 граждан Турции. Все они находились на судах на судах "Флотилии свободы", задержанных Израилем.
Другие 74 пассажира – граждане 21 страны. Спецрейс в Стамбуле встречали официальные лица.
