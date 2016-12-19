МИД Турции пообещал не допустить ухудшения отношений с Россией из-за убийства посла РФ

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Турции заявило, что не позволит убийству российского посла Андрея Карлова в Анкаре «бросить тень» на российско-турецкие отношения, сообщает Report со ссылкой на Anadolu,

«Турция осуждает этот вероломный террористический акт. Нападавший был обезврежен. Этот трагическое событие будет широко и всесторонне расследовано. Все ответственные предстанут перед турецким правосудием», — приводит заявление министерства турецкое агентство «Анадолу».

Также МИД Турции подчеркнул, что Турция, совместно с Россией и другими партнерами, намерена в дальнейшем предпринимать шаги по борьбе с терроризмом.