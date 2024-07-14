О нас

МИД Турции: Покушение на Трампа - это посягательство на волю народа

МИД Турции: Покушение на Трампа - это посягательство на волю народа Мы решительно осуждаем покушение на жизнь бывшего президента США и одного из кандидатов в президенты на предстоящих выборах Дональда Трампа во время предвыборной кампании в Пенсильвании.
В регионе
14 июля 2024 г. 16:40
МИД Турции: Покушение на Трампа - это посягательство на волю народа

Мы решительно осуждаем покушение на жизнь бывшего президента США и одного из кандидатов в президенты на предстоящих выборах Дональда Трампа во время предвыборной кампании в Пенсильвании.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Турции (МИД).

"Указанная попытка покушения также является посягательством на волю народа. Вмешательство в демократическую политику путем насилия, государственного переворота и другими незаконными способами неприемлемо", - заявили в ведомстве.

В МИД Турции выразили надежду на то, что выборы в США пройдут в мирных условиях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Turkish Foreign Ministry: Attempt on Trump's life - attack on people's will
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN: Trampa sui-qəsd cəhdi xalqın iradəsinə hücumdur

Экслюзивные новости

Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
9 июля 2024 г. 12:07
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
9 июля 2024 г. 12:02
Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
9 июля 2024 г. 11:31
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
9 июля 2024 г. 11:26
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
9 июля 2024 г. 10:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi