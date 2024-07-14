МИД Турции: Покушение на Трампа - это посягательство на волю народа

Мы решительно осуждаем покушение на жизнь бывшего президента США и одного из кандидатов в президенты на предстоящих выборах Дональда Трампа во время предвыборной кампании в Пенсильвании.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Турции (МИД).
"Указанная попытка покушения также является посягательством на волю народа. Вмешательство в демократическую политику путем насилия, государственного переворота и другими незаконными способами неприемлемо", - заявили в ведомстве.
В МИД Турции выразили надежду на то, что выборы в США пройдут в мирных условиях.