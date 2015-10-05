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    Турция вручила России ноту протеста

    Посол России вызвал в министерство иностранных дел Турции

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ МИД Турции вызвал посла России в Анкаре Андрея Карлова  для того, чтобы выразить ему протест в связи с нарушением воздушного пространства страны, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ. 

    Согласно сообщению, российские военные самолеты нарушили воздушную границу Турции на юге в провинции Хатай региона Яйладаг.

    В сообщении МИД говорится, что турецкие власти также призвали к тому, чтобы данные инциденты больше не повторялись: "В противном случае за все нежелательные последствия несет ответственность российская сторона". 

    Министр иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым обсудил данный инцидент и призвал российскую сторону, чтобы подобное не повторялось. 

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