Турция вручила России ноту протеста

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ МИД Турции вызвал посла России в Анкаре Андрея Карлова для того, чтобы выразить ему протест в связи с нарушением воздушного пространства страны, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, российские военные самолеты нарушили воздушную границу Турции на юге в провинции Хатай региона Яйладаг.

В сообщении МИД говорится, что турецкие власти также призвали к тому, чтобы данные инциденты больше не повторялись: "В противном случае за все нежелательные последствия несет ответственность российская сторона".

Министр иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым обсудил данный инцидент и призвал российскую сторону, чтобы подобное не повторялось.