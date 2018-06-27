МИД Турции обвинил ЕС в несправедливом отношении к Анкаре

Баку. 27 июня. REPORT.AZ / Турция обвинила Европейский союз в несправедливом отношении к республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД страны.

"ЕС в очередной раз продемонстрировал несправедливое и нечестное отношение к Турции. Заявления о том, что наша страна отдаляется от ЕС, являются лицемерными и не соответствуют действительности", - отмечается в коммюнике внешнеполитического ведомства.

Напомним, что Совет ЕС 26 июня распространил итоговое заявление, в котором говорится о том, что "Турция отдаляется от Евросоюза", а переговоры о вступлении Анкары в состав сообщества зашли "практически в тупик".