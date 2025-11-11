МИД Турции: Мы солидарны с Пакистаном в борьбе с терроризмом

МИД Турции выразил соболезнования Пакистану в связи с взрывом, произошедшим рядом со зданием суда в Исламабаде.

Как передает Report, в тексте соболезнования говорится:

"Мы решительно осуждаем теракт, произошедший в столице Пакистана, Исламабаде. Пусть Аллах помилует погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Турция продолжит выражать солидарность с Пакистаном в борьбе с терроризмом".

Отметим, что в результате взрыва, произошедшего сегодня, по меньшей мере 12 человек погибли и 21 получил ранения.