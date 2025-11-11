Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    МИД Турции: Мы солидарны с Пакистаном в борьбе с терроризмом

    В регионе
    • 11 ноября, 2025
    • 20:33
    МИД Турции: Мы солидарны с Пакистаном в борьбе с терроризмом

    МИД Турции выразил соболезнования Пакистану в связи с взрывом, произошедшим рядом со зданием суда в Исламабаде.

    Как передает Report, в тексте соболезнования говорится:

    "Мы решительно осуждаем теракт, произошедший в столице Пакистана, Исламабаде. Пусть Аллах помилует погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Турция продолжит выражать солидарность с Пакистаном в борьбе с терроризмом".

    Отметим, что в результате взрыва, произошедшего сегодня, по меньшей мере 12 человек погибли и 21 получил ранения.

    МИД Турции Пакистан борьба с терроризмом
    Türkiyə XİN: Terrorla mübarizədə Pakistanla həmrəyik

    Последние новости

    20:52

    Глава Минобороны: Пакистан находится в состоянии войны с терроризмом

    Другие страны
    20:36

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с терактами

    Другие
    20:33

    МИД Турции: Мы солидарны с Пакистаном в борьбе с терроризмом

    В регионе
    20:31

    Премьер-министр Пакистана выразил соболезнования президенту Турции

    В регионе
    20:11

    Сахиба Гафарова выразила соболезнования Нуману Куртулмушу

    Другие
    20:08

    СМИ: Талибы в Пакистане подтвердили причастность к теракту у здания суда

    Другие страны
    19:49

    Двое азербайджанских каратистов взяли бронзу Исламиады

    Индивидуальные
    19:29

    Фидан: Мы следим за поисково-спасательной операцией на месте авиакатастрофы

    В регионе
    19:23

    СМИ: Великобритания приостановила обмен разведданными с США

    Другие страны
    Лента новостей