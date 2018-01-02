МИД Турции: Анкара придает важность защите стабильности в Иране

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Турция заявила о необходимости воздержаться от провокационных заявлений в связи с протестами в Иране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении министерства иностранных дел Турции.

"Турция придает особую важность защите общественного спокойствия и стабильности в дружественном и братском Иране. В этой связи, принимая во внимание заявления президента Рухани о правах граждан на протест, если он не перерастает в насилие с порчей имущества, мы считаем необходимым всячески избегать насилия и не поддаваться на провокации. Мы также желаем, чтобы в этой ситуации удалось избежать иностранного вмешательства и провокационных заявлений", - говорится в коммюнике турецкого МИД.