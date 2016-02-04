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    МИД Турции: Анкара и Москва не смогли договориться о маршруте наблюдательного полета

    В контексте запрошенного Россией полета 2-5 февраля такого соглашения достичь не удалось, и полет не был осуществлен

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Отмена наблюдательного полета российской авиации над турецкой территорией связана с невозможностью договориться о его маршруте. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об  этом говорится в заявлении официального представителя МИД Турции Танжу Бильгича.

    "Наблюдательные полеты проводятся, когда стороны достигают договоренностей о маршруте полета. В контексте запрошенного Российской Федерацией полета 2-5 февраля 2016 года такого соглашения достичь не удалось, и полет не был осуществлен", - отмечается в документе.

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