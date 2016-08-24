МИД России выразил обеспокоенность происходящим в районе сирийско-турецкой границы

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Сирийский кризис может быть урегулирован исключительно на прочной основе международного права, через широкий межсирийский диалог.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном заявлении МИД России.

"В Москве глубоко обеспокоены происходящим в районе сирийско-турецкой границы", - отмечается в заявлении.

В министерстве отметили, что сирийский кризис может быть урегулирован исключительно на основе международного права.

"Убеждены, что сирийский кризис может быть урегулирован исключительно на прочной основе международного права, через широкий межсирийский диалог с участием всех этноконфессиональных групп, включая курдов, на основе положений Женевского коммюнике от 30 июня 2012 года, резолюции 2254 и других решений Совета Безопасности ООН, принятых по инициативе Международной группы поддержки Сирии", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства России.