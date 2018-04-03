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    МИД России: США пытались дестабилизировать ситуацию во время выборов

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ США и их союзники пытались раскачать ситуацию в России перед президентскими выборами и в период их проведения.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Нестеренко в ходе круглого стола в Совете Федерации.

    "Это результат наших наблюдений, анализа информации, которую мы получали в министерстве. Очевидно, что США и их союзники предпринимали отчаянные попытки любой ценой раскачать ситуацию в нашей стране перед выборами и в ходе их проведения", - указал А.Нестеренко.

    Напомним, президентские выборы состоялись в России 18 марта. Победу на них одержал действующий президент РФ Владимир Путин.

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