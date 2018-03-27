МИД России отреагировал на массовую высылку российских дипломатов

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Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ МИД России выразил решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов.

Как передает Report со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте ведомства.

"Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем в Солсбери. Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в т.н. "деле Скрипалей" и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации", - говорится в сообщении.