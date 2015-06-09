МИД России: Экологическая безопасность на Каспии должна быть безусловным приоритетом

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "Экологическая безопасность на Каспии должна быть безусловным приоритетом". Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МИД России, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Александра Лукашевича касательно реализации Транскаспийского газопровода.

"Об экономике проекта, его эффективности и финансовой окупаемости пусть судят те, кто планируют в него вкладываться, - заметил Лукашевич. - А вот экологическая сторона вопроса касается в первую очередь стран, берега которых выходят на Каспий, причем всех без исключения. И здесь все пять каспийских государств имеют право голоса".

Лукашевич отметил, что Каспийское море крайне чувствительно к малейшим изменениям внешней среды.

"Экспертиза инфраструктурного объекта, эксплуатация которого имеет критическое значение для всех прибрежных стран, может считаться легитимной и объективной только в том случае, если в ней участвуют все заинтересованные стороны", - подчеркнул официальный представитель МИД России.