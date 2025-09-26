МИД РФ запретил въезд семерым гражданам Британии, в том числе замглавы Минфина

МИД России внес в санкционный список семерых граждан Великобритании. В их числе замминистра финансов и депутат Палаты общин Эмма Рейнолдс.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что новые персональные ограничения введены "в ответ на сохраняющийся конфронтационный курс Лондона", Великобритания финансирует "циничные антироссийские авантюры" и "не оставляет надежд" нанести России стратегическое поражение.

Помимо Рейнолдса, в список также входят: основатель Open Source Centre Джеймс Бирн; замдиректора Управления по применению торговых санкций Анна Дибел-Юнг; депутат Палаты общин Дэвид Майкл Дуган; начальник Управления по применению финансовых санкций Макс Петрокофски; начальник европейского отдела Центра по проблемам финансов и безопасности Кинга Редловска; научный сотрудник Центра по проблемам финансов и безопасности Гонсало Саис Эраскин.

19 сентября Великобритания включила в санкционный список российскую IT-компанию Aeza Group и компанию HeliCo Group, которая занимается продажей и сервисным обслуживанием вертолетов. Под ограничения также попали два гражданина Грузии и танкеры Bavly и Karakuz, которые в обход запрета транспортировали российскую нефть.