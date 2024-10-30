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МИД РФ выразил протест послу Финляндии из-за ареста недвижимости

МИД РФ выразил протест послу Финляндии из-за ареста недвижимости В МИД РФ заявили решительный протест послу Финляндии в связи с нелегитимным арестом российской недвижимости.
В регионе
30 октября 2024 г. 18:14
МИД РФ выразил протест послу Финляндии из-за ареста недвижимости

Посол Финляндии в Москве Марья Лийвала была вызвана в МИД РФ в среду, ей заявили решительный протест в связи с нелегитимным арестом российской недвижимости.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

"30 октября в МИД России была вызвана посол Финляндии в России Марья Лийвала, которой заявлен решительный протест в связи с действиями финской службы судебных приставов, наложившей арест на 45 принадлежащих Российской Федерации объектов недвижимости в Финляндии, включая используемые посольством в служебных целях и защищенные дипломатическим иммунитетом", - отметили в ведомстве.

Российская сторона потребовала от Финляндии пересмотреть в кратчайшие сроки это нелегитимное решение, грубо нарушающее положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

"Послу было подчеркнуто, что в противном случае ответственность за последствия таких действий финских властей будет лежать на Хельсинки. При необходимости российская сторона предпримет ответные меры", - сообщили в МИД.

При этом особое внимание главы финской дипмиссии было обращено на отсутствие официальной реакции МИД Финляндии на направленные в его адрес посольством России в Хельсинки соответствующие ноты протеста.

17:53

В МИД РФ заявили решительный протест послу Финляндии в связи с нелегитимным арестом российской недвижимости.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило дипведомство.

В ведомстве отметили, что РФ требует от Финляндии пересмотреть нелегитимное решение об аресте недвижимости, при необходимости примет ответные меры.

Ранее сообщалось о том, что пять объектов российской недвижимости в Финляндии подпали под действие мер ареста по иску украинской компании "Нафтогаз".

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