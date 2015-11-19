МИД России: В Сирии уничтожено 160 боевиков ИГ, имеющих гражданство России

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В Сирии уничтожено 160 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), имеющих гражданство России. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России по противодействию терроризму Олег Сыромолотов.

"На данный момент под знаменами ИГ сражается более 25 тыс. иностранных террористов-боевиков, в том числе из арабских стран, Европы, России и СНГ, - сказал Сыромолотов. - Из России в Сирию выехало 2719 российских граждан, 160 из них уже уничтожены, 73 вернулись и осуждены, еще 36 арестованы".