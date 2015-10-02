МИД РФ: Россия будет противодействовать навязыванию конъюнктурных подходов к антитеррору

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Россия будет проводить линию на противодействие попыткам навязывания международному сообществу однобоких конъюнктурных подходов к борьбе с терроризмом. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с принятием по инициативе США в Совете ООН резолюции "Права человека и предупреждение и борьба с насильственным экстремизмом", информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Поскольку многочисленные озабоченности государств соавторами учтены не были, российская делегация поставила проект на голосование и проголосовала "против", - отметили в дипведомстве. "Россия и впредь будет проводить линию на противодействие попыткам навязывания международному сообществу однобоких конъюнктурных подходов ко всему комплексу проблем борьбы с терроризмом, - указали в министерстве. - Мы продолжим последовательно выступать за укрепление международного сотрудничества, прежде всего в рамках ООН, в деле борьбы с терроризмом и экстремизмом, включая его насильственные проявления".

В МИД РФ сообщили, что в ходе консультаций по проекту резолюции Россия и многие другие делегации неоднократно излагали свои озабоченности в отношении данного документа. "В частности, это касалось того, что в нем отсутствовал ключевой элемент - подтверждение первоочередной ответственности государств в деле борьбы с терроризмом и экстремизмом, - поясняется в комментарии. - В проекте не были отражены уже существующие во многих странах, включая Россию, и закрепленные в их национальных законодательствах эффективные меры противодействия экстремизму. Не содержалось в нем и четкого понимания того, что подразумевается в тексте под насильственным экстремизмом".

"Главное же заключается в том, что в проекте, по сути, была искажена принятая в ООН и других международных профильных организациях стратегия контртеррористического сотрудничества, пересматривались согласованные приоритеты и акценты", - подчеркнули в министерстве.

Как отмечается в документе, "вопросы противодействия насильственному экстремизму должны рассматриваться в увязке со стоящими перед государствами задачами по предупреждению терроризма, в том числе в рамках партнерства с институтами гражданского общества". "В этой связи принципиально важно, чтобы продвигаемые сейчас инициативы в этой сфере опирались на прочную основу международного права, уважения суверенитета и равенства государств, недопустимости вмешательства в их внутренние дела", - заключили в российском МИД.