МИД РФ: Присутствие 102-й военной базы - единственная гарантия суверенитета Армении

Присутствие 102-й военной базы России в Армении является единственной реальной гарантией суверенитета республики.

Присутствие 102-й военной базы России в Армении является единственной реальной гарантией суверенитета республики.

Как передает российское бюро Report, об этом заявили в МИД РФ, комментируя доклад "Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе", подготовленный под руководством экс-генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена.

"Предложения в сфере безопасности вовсе противоречат здравому смыслу. Присутствие 102-й РВБ (российской военной базы) и российских пограничников - единственная реальная гарантия суверенитета Армении. То, что их вывод как-то укрепит военный потенциал республики, - опасная демагогия. Заставляя пересмотреть сложившуюся систему безопасности уже сегодня, Запад не предлагает ничего конкретного взамен", - указали в российском дипведомстве.