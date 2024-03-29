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МИД РФ: Присутствие 102-й военной базы - единственная гарантия суверенитета Армении

МИД РФ: Присутствие 102-й военной базы - единственная гарантия суверенитета Армении Присутствие 102-й военной базы России в Армении является единственной реальной гарантией суверенитета республики.
В регионе
29 марта 2024 г. 16:10
МИД РФ: Присутствие 102-й военной базы - единственная гарантия суверенитета Армении

Присутствие 102-й военной базы России в Армении является единственной реальной гарантией суверенитета республики.

Как передает российское бюро Report, об этом заявили в МИД РФ, комментируя доклад "Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе", подготовленный под руководством экс-генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена.

"Предложения в сфере безопасности вовсе противоречат здравому смыслу. Присутствие 102-й РВБ (российской военной базы) и российских пограничников - единственная реальная гарантия суверенитета Армении. То, что их вывод как-то укрепит военный потенциал республики, - опасная демагогия. Заставляя пересмотреть сложившуюся систему безопасности уже сегодня, Запад не предлагает ничего конкретного взамен", - указали в российском дипведомстве.

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Версия на английском языке MFA: Presence of Russia's 102nd military base is only guarantee for Armenia's sovereignty

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