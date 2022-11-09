МИД РФ: Предпринимаются последовательные шаги по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией

При активном участии нашей страны предпринимаются последовательные шаги по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией в части развития диалога между представителями общественности, экспертных кругов и парламентариями.

При активном участии нашей страны предпринимаются последовательные шаги по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией в части развития диалога между представителями общественности, экспертных кругов и парламентариями.

Как передает Report , об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе регулярного брифинга.

По ее словам, Россия способствует комплексному урегулированию азербайджано-армянских отношений.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в рамках профильной трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров проделана большая работа на треке разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

"Мы ведем дело к скорейшей реализации конкретных проектов в целях раскрытия экономического и транспортного потенциала Южного Кавказа... Осуществляется тесная координация с азербайджанскими и армянскими партнерами по вопросу подготовки мирного договора", - констатировала М.Захарова.