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МИД РФ объявил о высылке нескольких работников посольств Литвы, Латвии и Эстонии

МИД РФ объявил о высылке нескольких работников посольств Литвы, Латвии и Эстонии МИД РФ объявил о прекращении аккредитации и высылке на основании "принципа взаимности" четырех работников литовского посольства, трех сотрудников посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии эстонского генконсульства в
В регионе
29 марта 2022 г. 15:01
МИД РФ объявил о высылке нескольких работников посольств Литвы, Латвии и Эстонии

МИД РФ объявил о прекращении аккредитации и высылке на основании "принципа взаимности" четырех работников литовского посольства, трех сотрудников посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии эстонского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырех сотрудников посольства Литвы, трех - посольства Латвии, а также троих представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге. Потребовали, чтобы они покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики", - говорится в сообщении министерства, опубликованном во вторник.

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Версия на английском языке Moscow expels several diplomats of Baltic states

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