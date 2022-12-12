МИД РФ обвинил в лицемерии Австралию, игнорирующую военные преступления в Афганистане

В МИД России обвинили властей Австралии в лицемерии, так как, по мнению российских дипломатов, австралийский политический класс не желает "расследовать убийства мирных жителей военными этой страны в Афганистане".

В МИД России обвинили властей Австралии в лицемерии, так как, по мнению российских дипломатов, австралийский политический класс не желает "расследовать убийства мирных жителей военными этой страны в Афганистане".

Как передает Report, об этом сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В нем сказано, что Австралия хоть и призывает к "миропорядку, основанному на правилах", но на деле придерживается "двойных стандартов".

"Нежелание заниматься урегулированием этой проблемы свидетельствует о лицемерии политкласса Австралии, постоянно вещающего о своей приверженности "миропорядку, основанному на правилах», защите прав человека, уважению международного права и т.п.", - говорится в сообщении.

В дипведомстве отметили, что австралийские власти пытаются "отретушировать или "положить под сукно" результаты расследования фактов преступлений военными Австралии в Афганистане, которое было проведено генеральным инспектором австралийских ВС. В МИД подчеркнули, что журналисты и активисты до сих пор требуют привлечения виновных к ответственности.

"За два года, который прошли с момента опубликования доклада Бреретона, его главные рекомендации остаются невыполненными, хотя и предыдущий глава кабинета Скотт Моррисон, и нынешний премьер-министр Энтони Альбанезе обещали это сделать", - отметили в МИД.

В ведомстве указали, что ни одного из 19 действующих или бывших военнослужащих, в отношении которых были получены доказательства совершений ими преступлений в Афганистане, не привлекли к уголовной ответственности.